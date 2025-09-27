[VIDEO] TRAHANDO HUNTO PA RESCATA UN TURISTA PEGA NA BARANCA

NOORD, ARUBA: Diasabra pa 12:30 di merdia central di polis ta wordo notifica di un incidente patras di Lighthouse.
Ta asina cu e prome informe ta indica cu lo tin un hende homber cu a haya su mes cu problema den lama.
Central di polis ta despacha polis, ambulance tambe brandweer.
Na yegada di e unidadnan por a constata cu lo tin un hende homber wanta na e barancanan.
Di biaha personal di brandweer como polis a bay den accion pa yuda e turista hende homber.
A logra rescata e turista y e personal di ambulance a dune asistencia medico y a transporte pa Dr. Horacio Oduber Hospital pa mas tratamento medico. E turista su situacion ta stabiel.
Trahando hunto den equipo nos por mira un bunita coordinacion pa un rescate cu por ta peligroso. Agentenan policial no a duda y a sali yuda unidadnan di bombero mesora cu na final ta mira un resultado positivo.