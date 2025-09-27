Esakinan ta e 3 heroenan cu a baha pa rescata e turista pega na e barancanan na lama! Nan a expone nan propio bida den peliger pa e rescate di otro!

Cual ta e funcion di un bombero?

E bombero ta eherce funcion esencial den e proteccion di e comunidad y e medio ambiente. Nan responsabilidadnan principal ta incluyi:

Paga candela: Utilisa hermentnan y tecnicanan especialisa pa controla y sofoca vlamnan den diverso structura y areanan.

Rescata victimanan di accidente di trafico: Nan ta e promernan pa yega na lugarnan pa asisti e victimanan y coordina cu e otro servicionan di emergencia.

Prevencion di candelanan: Realisacion di inspeccion tecnico y formacion pa reducir e riesgo di candelanan y otro accidentenan.

Atencion medico di emergencia: Proporciona prome auxilio te hasta na yegada di servicio sanitario den situacion di riesgo.

Formacion y sensibilidad: Desarroya plannan di prevencion y campañanan informativ dirigi na e comunidad.

E bomberonan ta profesionalnan altamente capacita cu ta enfrenta situacion di riesgo extremo cu balentia y determinacion, operando den e curason di e emergencianan pa garantizar e seguridad publico.

No ta e 3nan aki so pero ful e team a traha hunto cu polis y ambulans den e hazaña aki!