TURISTA TA BIRA MALO DEN LAMA Y TA FAYECE

16:11  September 27, 2025  Leave a comment

Diasabra atardi pa mas o menos 4:05 central di polis ta wordo notifica cu un turista cu ta riba un Catamaran a haya problema den lama y personal di e catamaran bezig cu re-animacion.

Nan a pone den e dinghy y a trese na canto di lama na altura di Boca Catalina.

Central di polis ta despacha polis como tambe ambulance.

Na yegada di polis ta topa cu personal di e catamaran cu a bin na canto cu e victima.

Polis a yude cu re-animacion y personal di ambulance a tuma over despues.

Pero lamentablemente despues di un rato no por a haci nada mas turista masculino.

Dr.Texier ta yega na e sitio y ta constata morto di e turista hende homber naci na Spaña di 72 aña.

Departamento di Slachtofferhulp a yega na e sitio pa duna e famia asistencia den momentonan dificl aki.

Cuerpo Policial ta manda palabra di condolencia na famia di e fayecido.

