Despues di a lanta debi na fayo cu e sistema di radar di tempo Westjet a cancela su vuelo pa Toronto Canada y a regresa Aruba!

Diasabra den oranan di atardi a drenta informe di cu e avion di Westjet vuelo WS2199 (Boeing 737-800) a detecta un fayo na e sistema di radar di tempo despues di a lanta vuelo pa Toronto Canada. Como cu seguridad ta bini prome cu tur cos a cancela e continua cu e vuelo y a regresa Aruba pero pa garantisa un aterisahe sigur, e mester a caba su fuel den laira pa despues e por a baha sano y salvo. Despues di a gasta e fuel e por a baha, na momento di e vuelo abordo tabata tin 184 adulto, 2 mucha, 2 miembro di cabina y 2 piloto. Afortunadamente nan a baha bon y a cancela e vuelo te su dia siguiente.