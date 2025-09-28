[VIDEO] Motociclista a bini cu velocidad subi riba rotonde Santa Helenastraat pasa tras di un s.u.v. purba pase dal e den banda!

Diasabra anochi a drenta informe di un accidente cu hende herida na e rotonde Santa Helenastraat, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda un brommer yegando e rotonde cu velocidad a bay subi e rotonde pasa tras di un auto pa bay pas’e pero a malcalcula e intento y a bay dal na e porta patras banda robes di e auto y e motociclista a resulta bastante herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima y a transporte pa hospital.