[VIDEO] Na e birada na Bushiri na luga di a primi brake un dama chauffeur a primi trot!

Diadomingo madruga a drenta informe di un accidente cu hende herida na Bushiri, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu na e birada e dama chauffeur na lugar di primi brake a primi trot y e auto a bay dal riba un cura di cas y a kibra e meter di awa. Debi na e impacto e dama chauffeur a resulta herida cu dolor den pecho. Na yegada di e ambulans nan a atende y a transporte pa hospital pa un control mas extenso.