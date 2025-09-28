Posted in INCIDENTE Hasta guardianan di seguridad no ta scapa di e control di trafico inespera 04:56 September 28, 2025 Leave a comment Diadomingo madruga un guardia di seguridad a comete un falta di trafico, mesora polis a dal su lus sende y a par’e den oranan di madruga polis a dune su respectivo boet y a sigui cu nan patruya. Related Articles [VIDEO] Polisnan a detene 1 hoben cu a faya y a haya, nan a hay’e cu droga y otro cosnan mas Doño irresponsabel a laga su cacho los y e mesun cacho a morde un persona pa e di dos biaha! A gradua di Universidad di Aruba, Michael Oduber. [VIDEO] Turista herida ora cu tapa di motor di quadracer a bula y corte