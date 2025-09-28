 Posted in INCIDENTE

Hasta guardianan di seguridad no ta scapa di e control di trafico inespera

04:56  September 28, 2025

Diadomingo madruga un guardia di seguridad a comete un falta di trafico, mesora polis a dal su lus sende y a par’e den oranan di madruga polis a dune su respectivo boet y a sigui cu nan patruya.

