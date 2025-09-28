Zr.Ms. Pelikaan y FS Dumont d’Urville Durante Horizonte calmo, e ehercicio anual di ayudo pa horcan na e islanan ariba, Zr.Ms. Pelikaan a practica hunto cu e boto frances Dumont d’Urville. Nan a realisa, entre otro, ehercicionan di maniobra y navegacion. Tambe a nabega den alta mar hopi cerca uno cu e otro pa practica e traslado di mercancia. Ademas di esey a practicar huntos riba lama, e boto frances durante Calm Horizon tambe a transporta mariniernan di Defensa den Caribe entre e Islanan ariba. #Defensa #MarinaReal #Navy #Marine