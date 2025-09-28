 Posted in INCIDENTE

Den fin di siman Guarda Costa a yuda un turista americano cu a haya un heat stroke na Klein Curaçao

15:49  September 28, 2025  Leave a comment

Diabierna atardi e Centro di Operacionnan Maritimo (MOC) di Guarda Costa di Caribe a ricibi un aviso for di Klein Curaçao. Nan a solicita asistencia medico pa un turista americano di 62 aña cu un posibel golpi serio di calor (heat stroke). Despues di a consulta cu e dokter di CITRO, a determina cu e victima tabata tin mester mas tratamento. E ora Guarda Costa a desplega un helicopter pa traslada e pashent pa airport di Hato na Curaçao. Eynan a entrega e victima na e personal di ambulance, cual a traslad’e directamente na e Centro Medico di Curaçao (CMC) pa continua cu su tratamento.

