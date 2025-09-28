Recherchenan di Noord ta tras di e hobennan atracador na Palm Beach!

Recherchenan di Noord ta riba un investigacion despues cu den oranan di madruga algo straño lo a sosode. 2 Turista tabata cana bay na nan auto para na un distancia poco leu. Algun hoben local lo a sigui nan na pia den e area di Palm Beach. Un poco aleha e turistanan a ser ataca pa e hobennan aki pero e turistanan a lucha te logra subi nan auto y ranca bay. Durante e lucha aki nan a dobla e porta di e auto y a kibra e man di e porta. Un turista a ripara cu su cadena di oro basta caro a ser ranca for di dje. Nan a bay pone polis na altura di e atraco aki cu a sosode riba nan. Polis a pone recherche na altura di e caso aki y ta buscando imagennan di e camaranan di seguridad cu lo a capta kiko a sosode. Pero awo recherche tin e imagennan di e 2 hobennan local y ta den buskeda di nan pa duna cuenta di atraco aki.