3 Piscado cu a bolter cu boto a ser rescata pa Guarda Costa

Diadomingo atardi, 28 di september, e Centro di Operacionnan Maritimo (MOC) di Guarda Costa a ricibi un informe di cu mester un asistencia urgente riba lama. For di tera den cercania di Santa Martha, un testigo a nota tres persona den peliger den lama. Tabata trata di tres piscado local cu tabata den awa wantando na nan boto cu a bolter. E personal di e helicopter di Guarda Costa a ser informa inmediatamente y a bula bay directamente pa Santa Martha. Eynan a logra localisa e tres personanan y a sacanan for di lama. Despues e 3 hombernan a ser hiba pa Hato, unda e personal di ambulans tabata cla pa transportanan pa Curaçao Medical Center (CMC) pa nan ricibi atencion medico adicional.