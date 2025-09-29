Reflexión Dialuna 29 September 2025.

Awe ta habri un siman nobo y nos semper bon descansa y cu hopi amor y carinjo ta bai nos trabou of muchanan nan scol pa por progresa y traha pa nos futuro.
Nos kier gradici prome nos bon Dios pa tur cos bon pa nos y pa proteha nos tur dia tur momento.
Nos ta amanese y saborea nos dushi kofie y gosa di nos bunita ambiente.
Esaki ta hopi bon pa pulmon, nos aire fresco.
Otro motibo pa nos pa cuida nos ambiente limpi y saludable.
Nos kier recorda nos hendenan pa cuida nos turismo cu ta curason di nos economia.
Hunto cu esaki gradici nos hendenan cu ta traha den turismo cu ta nan ta carga nos turismo na halto.
Un isla limpi y hendenan trahador amicable cu su pueblo bon educa ta e bida di nos dushi isla !!