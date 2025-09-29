 Posted in INCIDENTE

[VIDEO] Accidente cu hende herida entre un auto y un step electrico na rotonde pabao di Elmar Oranjestad

09:52  September 29, 2025  Leave a comment

Dialuna mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida na e rotonde pabao di Elmar na Oranjestad, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya ya caba ambulans tabata na e sitio. E patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente entre un persona riba un step electrico y un auto unda e auto cu tabata riba e rotonde a bay dal e step y e persona riba e step a bay dal su cabes na e windshield di e auto. E personal di ambulans a atende e victima y a transporte pa hospital.

