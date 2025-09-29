Ta busca pa sigui eleva su mes den tur aspecto como atleta y hoben profesional

Atleta Olimpico Chloë Farro ta rumbo pa Barcelona, Spaña pa continua su educacion y entrenamento
Recien a reuni cu atleta Olimpico di landamento Chloë Farro, unda cu hunto cu Directora Tecnico Monica Fajardo y Secretaria General Nicole Hoevertsz a combersa riba su plannan pa 2025-2026. Durante e reunion ameno aki Chloë a indica di bay pa Barcelona-Spaña, unda e lo bay pa obtene Masters Degree den “Financial Technology and Business Analytics” na e universidad di EADA Barcelona.
Banda di su ambicion academico, Chloë lo sigi entrena pa e Ciclo Olimpico aki, unda cu despues di un bon prestacion na Weganan Panamericano Junior ASU2025, e lo sigi entrena pa e siguiente weganan den 2026. Chloë lo entrena un club profesional di landamento na Barcelona cu ta conoci pa entrena otro atletanan di nivel Olimpico, unda e lo prepara su mes debidamente pa asina sigui mehora como atleta di landamento.
Comite Olimpico Arubano ta contento pa mira un hoben manera Chloë cu tin e disciplina pa kier sigi entrena na un nivel di alto rendimento y alabes sigui su estudio como hoben profesional. COA ta desea Chloë tur tipo di exito den e reto aki. #TEAMARU