Aquila Training Week: Un siman di entrenamento pa eleva excelencia di servicio y sostenibilidad na Aruba

Aruba Tourism Authority (A.T.A.), den colaboracion cu Aruba Ports Authority NV (APA), a organisa cu exito e Aquila Training Week 2025 cu a tuma luga for di 22 te 26 di september. E siman a consisti di un programa di varios dia diseña pa mehora excelencia di servicio, turismo responsabel, y colaboracion entre e sector di turismo y crucero di Aruba.
Aquila’s Center for Cruise Excellence, cu ta e partner di entrenamento oficial di Florida-Caribbean Cruise Association (FCCA), a duna e diferente entrenamentonan. Dirigi pa entrenadonan internacionalmente reconoci Beth Hatt y Ambra Attus, e programa a combina tayer interactivo, experiencianan practico, y field visits pa garantisa cu e participantenan a haya habilidadnan util pa sigui eleva e experiencia di bishitante na Aruba.
Dia 1
E siman a cuminsa riba Oasis of the Seas, caminda representante di A.T.A., APA NV, operador di tour y agencia di waf a siña directamente di e Shore Excursions Manager y e Environmental Manager di e barco. E sesionnan a duna conocemento valioso tocante con pa mehora e experiencia di e huesped mientras ta sostene practicanan duradero.
Dia 2
E entrenamento a sigui riba tera cu un grupo dinamico y diversifica, incluyendo empleadonan di APA NV y A.T.A., operador di tour, diferente vendor, agencia di waf, diferente tienda, restaurantnan, Departamento di Inmigracion, AruTram, y KPA. A trata e topiconan:
- Desaroyo di habilidadnan di servicio excelente.
- Empodera huespednan pa practica Turismo Responsabel.
- Uza diversidad pa mehora servicio.
- Strategianan efectivo pa maneha situacionnan dificil.
- Desaroyo di potencial pa excelencia propio.
Parti atardi a sigui cu un sesion special di coaching pa operadornan di tour cu enfoke riba excelencia. A trata topicanan relevante manera innovacion y oportunidad den excursion na waf, operacion optimal y plan di crisis. E ultimo presentacion di e atardi tabata tocante Return on Investment (ROI).
Dia 3
E dia final a termina cu un bishita cultural na San Nicolas. Embahador di arte local, Tito Bolivar, a duna un presentacion di inspiracion tocante e murals, galerianan, y desaroyo continuo di e districto. E experiencia immersivo a pone enfasis riba e importancia di integracion cultura local y comunidad den e producto turistico di Aruba.
Mirando padilanti
Aruba Tourism Authority y Aruba Ports Authority NV ta reafirma nan compromiso pa sigui inverti den entrenamento y desaroyo di capacidad pa partnernan di industria. Iniciativanan pa futuro lo enfoca riba sostenibilidad, excelencia di servicio, certificacion pa guia di tour, entrenamento di riesgo, y alinia programa cu e necesidadnan di pasaheronan di crucero y residente local.
Un palabra di danki
A.T.A. y APA NV ta gradici tur partner cu a dedica nan tempo pa inverti den desaroyo profesional, fortificando e capacidad di Aruba pa brinda experiencianan di clase mundial. Nos ta expresa nos aprecio sincero na Aquila pa nan experticio y guia. Tambe un danki na Royal Caribbean Group pa nan hospitalidad caluroso durante e entrenamento riba un di nan barconan.
Ora bo stima Aruba, Aruba ta stima bo bek.