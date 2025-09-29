Aquila Training Week: Un siman di entrenamento pa eleva excelencia di servicio y sostenibilidad na Aruba

Aruba Tourism Authority (A.T.A.), den colaboracion cu Aruba Ports Authority NV (APA), a organisa cu exito e Aquila Training Week 2025 cu a tuma luga for di 22 te 26 di september. E siman a consisti di un programa di varios dia diseña pa mehora excelencia di servicio, turismo responsabel, y colaboracion entre e sector di turismo y crucero di Aruba.

Aquila’s Center for Cruise Excellence, cu ta e partner di entrenamento oficial di Florida-Caribbean Cruise Association (FCCA), a duna e diferente entrenamentonan. Dirigi pa entrenadonan internacionalmente reconoci Beth Hatt y Ambra Attus, e programa a combina tayer interactivo, experiencianan practico, y field visits pa garantisa cu e participantenan a haya habilidadnan util pa sigui eleva e experiencia di bishitante na Aruba.

Dia 1

E siman a cuminsa riba Oasis of the Seas, caminda representante di A.T.A., APA NV, operador di tour y agencia di waf a siña directamente di e Shore Excursions Manager y e Environmental Manager di e barco. E sesionnan a duna conocemento valioso tocante con pa mehora e experiencia di e huesped mientras ta sostene practicanan duradero.

Dia 2

E entrenamento a sigui riba tera cu un grupo dinamico y diversifica, incluyendo empleadonan di APA NV y A.T.A., operador di tour, diferente vendor, agencia di waf, diferente tienda, restaurantnan, Departamento di Inmigracion, AruTram, y KPA. A trata e topiconan:

Desaroyo di habilidadnan di servicio excelente. Empodera huespednan pa practica Turismo Responsabel. Uza diversidad pa mehora servicio. Strategianan efectivo pa maneha situacionnan dificil. Desaroyo di potencial pa excelencia propio.

Parti atardi a sigui cu un sesion special di coaching pa operadornan di tour cu enfoke riba excelencia. A trata topicanan relevante manera innovacion y oportunidad den excursion na waf, operacion optimal y plan di crisis. E ultimo presentacion di e atardi tabata tocante Return on Investment (ROI).

Dia 3

E dia final a termina cu un bishita cultural na San Nicolas. Embahador di arte local, Tito Bolivar, a duna un presentacion di inspiracion tocante e murals, galerianan, y desaroyo continuo di e districto. E experiencia immersivo a pone enfasis riba e importancia di integracion cultura local y comunidad den e producto turistico di Aruba.

Mirando padilanti

Aruba Tourism Authority y Aruba Ports Authority NV ta reafirma nan compromiso pa sigui inverti den entrenamento y desaroyo di capacidad pa partnernan di industria. Iniciativanan pa futuro lo enfoca riba sostenibilidad, excelencia di servicio, certificacion pa guia di tour, entrenamento di riesgo, y alinia programa cu e necesidadnan di pasaheronan di crucero y residente local.

Un palabra di danki

A.T.A. y APA NV ta gradici tur partner cu a dedica nan tempo pa inverti den desaroyo profesional, fortificando e capacidad di Aruba pa brinda experiencianan di clase mundial. Nos ta expresa nos aprecio sincero na Aquila pa nan experticio y guia. Tambe un danki na Royal Caribbean Group pa nan hospitalidad caluroso durante e entrenamento riba un di nan barconan.

Ora bo stima Aruba, Aruba ta stima bo bek.