 Posted in INCIDENTE

DAO orario adapta pa dia 1 di october

16:27  September 29, 2025  Leave a comment

ORANJESTAD – Departamento di Labor y Investigacion ta participa na tur cliente cu riba diaranson 1 di october 2025 nos ta duna servicio adapta via telefoon y tambe via email. Esaki en conexion cu mantencion grandi di e sistema di airco na piso 0 (area general).

 

Riba e diaranson aki nos Departamento lo ta disponibel via telefoon entre 8:00’or pa 11:00’or di mainta y di 1:00’or pa 3:00’or di atardi of via e siguiente emailnan:

 

Pa casonan di problema di trabao y/of intermediacion por tuma contacto cu Departamento di Conflicto riba un di e numbernan aki:

  • 593-6934
  • 593-8549
  • 593-8024

 

Pa comunica cu e otro seccionnan di nos Departamento por tuma contacto riba e number:

  • 593-2107

 

Diahuebs dia 2 di october 2025 nos oficina lo ta habri bek segun orario normal.

 

Nos ta pidi disculpa si esaki por trece cualkier inconvenencia.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *