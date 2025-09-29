DAO orario adapta pa dia 1 di october

ORANJESTAD – Departamento di Labor y Investigacion ta participa na tur cliente cu riba diaranson 1 di october 2025 nos ta duna servicio adapta via telefoon y tambe via email. Esaki en conexion cu mantencion grandi di e sistema di airco na piso 0 (area general).
Riba e diaranson aki nos Departamento lo ta disponibel via telefoon entre 8:00’or pa 11:00’or di mainta y di 1:00’or pa 3:00’or di atardi of via e siguiente emailnan:
Pa casonan di problema di trabao y/of intermediacion por tuma contacto cu Departamento di Conflicto riba un di e numbernan aki:
- 593-6934
- 593-8549
- 593-8024
Pa comunica cu e otro seccionnan di nos Departamento por tuma contacto riba e number:
- 593-2107
Diahuebs dia 2 di october 2025 nos oficina lo ta habri bek segun orario normal.
Nos ta pidi disculpa si esaki por trece cualkier inconvenencia.