[VIDEO] Candela misterioso a kima full un camber na un cas na Pos Chikito

Dialuna mainta a drenta informe di cu tin un cas na candela na Pos Chikito, mesora a dirigi tanto polis como bombero na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu full un camber tabata na candela. Na yegada di bomberonan mesora nan a combati y a logra paga e candela pero como cu ta trata aki di palo nan mester a keda basha awa pa asina pasa esaki completamente. E awa aki a causa hopi daño na e cas y pa straño cu e por zona no por a logra saca afor unda esaki a cuminsa ni kiko por a cuminsa pega na candela.