Posted in INCIDENTE Despues di e accidente cu e step mainta, merdia e specialistanan di trafico a bolbe bay merdia na e sitio di accidente! 17:02 September 29, 2025 1 Comment No ta conosi e motibo pero hecho ta si cu e specialistanan di trafico a bolbe bay na e sitio di accidente awemainta na e rotonde pabao di Elmar pa haci algun calculo y asina aparentemente wak si e stepnan electrico mag di ta riba caminda of no!
1 thought on “Despues di e accidente cu e step mainta, merdia e specialistanan di trafico a bolbe bay merdia na e sitio di accidente!”
un a fayese caba algun tempo pasa na tanki leendert riba un step