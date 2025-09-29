 Posted in INCIDENTE

Despues di e accidente cu e step mainta, merdia e specialistanan di trafico a bolbe bay merdia na e sitio di accidente!

17:02  September 29, 2025  1 Comment

No ta conosi e motibo pero hecho ta si cu e specialistanan di trafico a bolbe bay na e sitio di accidente awemainta na e rotonde pabao di Elmar pa haci algun calculo y asina aparentemente wak si e stepnan electrico mag di ta riba caminda of no!

