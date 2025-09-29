[VIDEO] 2 Turista femenino a perde control di nan quadracer y a accidenta pabao di rotonde Tanki Flip durante un tour cu apenas a cuminsa

Dialuna atardi a drenta informe di 2 turista femenino lo a accidenta pabao e rotonde Tanki Flip, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Bomberonan cual net tabata saliendo a para pa duna asistencia na e victimanan pero esakinan no tabata desea di haya atencion medico y a prefera di nan mes bay na un centro medico pa haya atencion. E quadracer tambe a haya basta sla y un pick-up di e compania mes a bin pa buske mientras ambos dama a ser hiba riba un otro quadracer pa e atencion medico.