A REEMPLASA MOTOR CU A KIMA AÑA PASA NA WEB CU ‘DG-7’ NOBO DEN PLANTA RECIP III    

ORANJESTAD – Dialuna 29 di september ultimo WEB Aruba y Wärtsilä Finland Oy a firma e ‘Final Completion Certificate’ di e ‘Diesel Generator (DG)-7’ nobo den planta RECIP III. Cu e firmamento aki, Wärtsilä formalmente a entrega e motor nobo na WEB. Ta trata aki di reemplaso di e motor cu a sufri daño di candela na april 2024. E ceremonia a tuma lugar na WEB den compania di diferente mandatario, partner di proyecto, empleado y contratistanan. Pa e ocasion aki a haci un donacion di Awg. 10.000,- na Fundacion Arubano pa Maneho di Facilidadnan Deportivo na beneficio di nan piscinanan.

Durante su discurso, CEO di WEB Aruba Alfredo Koolman a gradici team di emergencia di WEB pa na momento di e candela den planta RECIP III aña pasa, a tuma accion rapido pa combati e candela. E timing di e candela e tempo ey no por a bini na un momento pio. Tawatin un aumento substancial den demanda di energia, debi na aumento di temperatura y turismo creciente. E incidente na e momento ey a acelera e buskeda pa capacidad di energia temporal adicional.

E proyecto a rekeri un inversion di mas di Awg. 35 miyon florin, pa cual ainda WEB ta den discusion cu su compania di seguro. Den su discurso sr. Koolman a enfatisa cu WEB tin un cantidad hopi limita di incidentenan di candela, compara cu otro islanan bisiña desde cu a cuminsa uza motornan 19 aña pasa. WEB su operadornan y personal di mantencion ta certifica y ta e motibo entre otro pa e disponibilidad halto, facilidadnan bon manteni cu un housekeeping excelente. Pa por cumpli cu e demanda di energia di comunidad y turismo como industria nacional cu 2 miyon bishitante anualmente, WEB mester di facilidadnan solido manera esun di e standard aki y sigur no un unidad improvisa cu tur riesgo pa confiabilidad y consecuencianan debido. Consecuentemente e CEO a urgi e representantenan di e compania di seguro pa colabora den soluciona e claim cu tin un aña y mey andando.

Un otro proyecto di capacidad firme andando ta e expansion di e mesun planta RECIP III cu 2 motor, programa pa ta operacional na augustus 2026. E capacidad aki ta hopi importante ora di desaroya proyectonan di energia renobabel. Desde cu tin mas claridad riba e trayecto pa energia renobabel (biento, solo y almacenamento di energia), e meta nacional ambicioso di 50% di energia renobabel pa 2030 ta factibel, e CEO di WEB ta opina. Tin hopi trabou pa haci ainda pero tin un bon spirito colectivo bou di stakeholders pa logra e meta nacional ambicioso aki. Un contribucion hopi bon ta e financiamento di Ministerio di Asuntonan Economico y Clima di Hulanda pa 2025 y e proximo añanan. Sr. Koolman a finalisa bisando cu financiamento di e transicion di energia incluyendo e proyectonan nesecario di capacidad firme manera esun aki, ta hopi crucial y tin su atencion completo. E tin confiansa completo cu e financiadornan tambe lo contribui na e obhetivo nacional hopi importante aki.