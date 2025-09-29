Posted in INCIDENTE Bomberonan a bay basha awa riba e cupula riba Tanki Alto Vista 18:46 September 29, 2025 Leave a comment Dialuna atardi por a mira trucknan di bombero bay riba e sero di e Tanki Alto Vista y tabata bashando awa riba e cupula. Esaki en conneccion cu un test pa wak si e awa ta pasa paden pa asina confirma cu e cupula a keda bon. Related Articles Chauffeur a bandona e auto despues di a accidenta den mondi na Sabana Basora pero a regresa despues. [VIDEO] Polis a bay pa un homber burachi pata pata benta abao na e parkinglot dilanti Compleho Deportivo Frans Figaroa Losmento di tiro den fin di siman banda di e hotzone na e highrise hotelnan A sera porta di negoshi pero no a lock e porta