Bomberonan a bay basha awa riba e cupula riba Tanki Alto Vista

18:46  September 29, 2025  Leave a comment

Dialuna atardi por a mira trucknan di bombero bay riba e sero di e Tanki Alto Vista y tabata bashando awa riba e cupula. Esaki en conneccion cu un test pa wak si e awa ta pasa paden pa asina confirma cu e cupula a keda bon.

