[VIDEO] Polis a detene homber turista despues di a maltrata su casa na hotel

Diamars madruga a drenta informe di un pelea cu hende herida entre turista na un hotel na Palm Beach, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki tabata tin un discucion entre un pareha turista unda e homber a lanta dal e turista muhe un wanta y a start un pelea. E seguridad di e hotel mes a para e pelea y a yama polis pa e homber, na yegada di e patruya a detene e homber pa e agresion na su casa y a pidi un ambulans pa bin atende e dama cu a keda herida.