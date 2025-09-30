Reflexión Diamars 30 September 2025.

Awe nos ta habri ultimo dia di September y ta prepara pa un luna nobo hopi bunita.
Nos ta gradici nos bon Dios pa tur dia cu habri
Y nos por gosa cu nos hendenan.
Nos ta hopi contento di wak cada dia saboreando nos kofie y di por disfruta un panorama hopi bunita cu su fauna y flora.
Cada un di nos hendenan por organisa pa nan por gosa di tur cos bunita cu tin.
Organisa den famia y cu hopi cooperacion y comprencion por tin bunita ratonan cu otro.
Tene semper na bista pa buska ambiente sano.
Evita mal aire y hende amarga.
Nan por destrui bo dia y bo bida.
Tene famia hunto y organisa cosnan y encuentronan den famia.
Union familiar ta trese hopi bon relacion den famia na bienestar di tur.
Tur bario mester e union ey.
Haci Aruba mas amical cu ta importante pa sirbi nos bishitantenan cu un smile pa nan sinti nan mes na cas.