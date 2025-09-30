Corte Superior: OM ta actua corectamente den investigacion di M.D.M.

Corte Superior a dicta sentencia den e apelacion cu M.D.M. a presenta contra e decision di Corte den

Prome Instancia di 15 di augustus 2025.

Den e decision ey Corte den Prome Instancia a rechasa e peticionnan di M.D.M. pa ordena Ministerio

Publico pa dun’e informacion detaya tocante e tipo y e base di e acusacionnan contra dje, y pa tuma un

decision den su caso pa mas tarda riba 23 di augustus 2025, of dentro di un periodo rasonabel.

Corte Superior a trata e apelacion di M.D.M. riba 9 di september ultimo y ayera el a keda rechasa.

Corte Superior a determina cu Ministerio Publico ta hibando e investigacion penal conforme ley.

Ministerio Publico tin e responsabilidad pa haci investigacion y hiba persecucion penal, y ta pa e motibo

ey cu Corte Superior ta haya cu un huez no por tuma decisionnan di alcance grandi durante e fase aki.

A base di e resultado di e investigacion penal, Ministerio Publico lo dicidi ki decisionnan lo mester wordo

tuma contra e sospechoso.

Nunca no ta usual cu un sospechoso ta hunga algun rol den e proceso aki.

Den e caso excepcional aki, e hecho cu ta trata di un persona cu tabata na punto (y posiblemente ainda

por ta) di wordo nombra como minister, e persona a wordo informa di su status como sospechoso y di e

sospecho cu ta cay riba dje.

Corte Superior a determina cu Ministerio Publico a cumpli cu e obligacionnan aplicabel den e situacion

specifico aki.

Ministerio Publico no ta obliga pa duna mas informacion, ni den e caso concreto aki y sigur no en

general.

Corte Superior ta enfatisa cu Ministerio Publico ta actua dentro di su funcion legal: evaluacion di e caso

una vez e investigacion finalisa.

Pa cu esey, Corte Superior su consideracion ta cu Ministerio Publico tin un termino rasonabel pa cumpli

cu esaki, esta, dos aña en general.

Den e contexto aki, mester tene cuenta tambe cu e presion structural cu tin riba capacidad di

instancianan investigativo, loke ta influencia avance di hopi investigacion.

Hof: OM handelt correct in onderzoek naar M.D.M.

Het Hof heeft uitspraak gedaan in het hoger beroep dat M.D.M. had ingesteld tegen de beschikking van

het Gerecht van 15 augustus 2025. In die beschikking had het Gerecht de verzoeken van M.D.M.

afgewezen om het openbaar ministerie te bevelen hem gedetailleerd te informeren over de aard en

grondslag van de beschuldigingen tegen hem, en om uiterlijk op 23 augustus 2025, dan wel binnen een

redelijke termijn, een vervolgbeslissing in zijn zaak te nemen. Het hoger beroep werd op 9 september jl.

door het Hof behandeld en is gisteren afgewezen.

Het Hof heeft geoordeeld dat het openbaar ministerie het lopende strafrechtelijk onderzoek uitvoert

conform de wet. Het openbaar ministerie is belast met de opsporings- en vervolgingstaak en daarom

oordeelt het Hof dat een rechter daar tijdens die fase geen vergaande beslissingen over kan nemen. Op

basis van de uitkomsten van dit onderzoek zal het openbaar ministerie beoordelen welke

vervolgbeslissingen genomen worden. Het is nooit gebruikelijk dat een verdachte daar enige rol in

speelt.

In dit uitzonderlijke geval, het feit dat de persoon op het punt stond en mogelijk nog steeds staat om

benoemd te worden als minister, is de betrokkene op de hoogte van zijn status als verdachte en van de

verdenking die hem betreft. Het Hof heeft vastgesteld dat het openbaar ministerie daarmee voldoet aan

de verplichtingen die in deze specifieke situatie gelden. Het openbaar ministerie is niet gehouden tot

verdere informatieverstrekking, niet in deze specifieke zaak en zeker niet in algemene zin.

Het Hof onderstreept dat het openbaar ministerie handelt binnen zijn wettelijke taak: het beoordelen

van de zaak zodra het onderzoek is afgerond. Het Hof overwoog daarbij dat het openbaar ministerie

daarvoor een redelijke termijn heeft en dat is over het algemeen twee jaar. In dit verband dient tevens

rekening te worden gehouden met de structurele capaciteitsdruk binnen de opsporing, hetgeen van

invloed is op de voortgang van menig onderzoek.