Chauffeur no a regula su velocidad ni a mantene distancia y a bay dal tras di un auto mand’e dal esun su dilanti den e fila

14:51  September 30, 2025

Diamars atardi a drenta informe di un accidente cu hende herida riba E.J. “Watty” Vos blvd. entre rotonde Ling & Sons cu rotonde Bushiri, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e chauffeur di un Van Hyundai Staria no a regula su velocidad ni a mantene distancia a bay dal tras di un Honda Fit manda esaki bay dal tras di e Kia Rio su dilanti. Debi na e fuerte impacto e dama chauffeur di e Honda Fit a drenta panico di susto, Na yegada di e ambulans nan a atende y ela calma.

 

