[VIDEO] Auto a sali dilanti motociclista pone desvia perde control dal abao rasca full su curpa

Diamars atardi a drenta informe di un accidente cu hende herida na Prof. Lorentzstraat, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente pa falta di preferencia ora cu un auto biniendo for di Emmastraat a sali dilanti di e motociclista y esaki mester a desvia di e auto pero a a perde control y a bal abao lastra te rasca full su curpa riba e asfalt cayente. Mientras e auto mes a sigui core bay. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima y a transporte pa hospital.