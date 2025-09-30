E di shete edicion cu mas di 225 participante Island Wound Care Symposium organisa pa HOH cu bon acogida

Recientemente a tuma luga e di shete edicion di Island Wound Care Symposium organisa pa Horacio Oduber Hospital, caminda innovacion ta topa cu practica. E aña aki a enfoca riba e paisahe futuristico di cuido di herida, ofreciendo e profesionalnan den cuido di salud un plataforma unico pa siña, conecta y crece. Banda di un publico di profesional den cuido di no menos di 225 persona e biaha aki tambe tabatin un publico online di mas o menos 100 persona cu a sigui e simposio di forma virtual.

E conferencia di dos dia, cu a tuma luga dia 25 y 26 di september 2025, a trece hunto diferente expertonan internacional y local unda a comparti e ultimo perspectivanan y strategianan practico den cuido di herida. E programa a conta cu discursonan principal di Joel Alleyne y Dokter Paul J. Kim, banda di presentacionnan cu ta cubri innovacionnan den curamento di herida, maneho di ulsera di pia diabetico, terapianan di oxigeno “hyperbaric” y “topical”, imagen termal, clausura reconstructivo, productonan di cuido di herida avansa, nutricion y e rol di sistemanan di sosten den programanan di intervencion di diabetes di Aruba.

Sesionnan practico y interactivo y tambe discussionnan den forma di panel a permiti un intercambio dinamico entre e participantenan y specialistanan, mientras cu contribucionnan local di Dokter Alex Ponson, Dokter Larry G. Baratta y Nurrianne van de Griend-Arias a destaca e importancia di aplica e miho practicanan global denter di e propio contexto di cuido di salud di Aruba.

Dokter Yuri Casseres, ciruhano y alabes miembro di Hunta di Directiva di HOH, a splica cu esaki ta e di shete edicion di Island Wound Care Symposium. Ta organisa e simposio aki cada dos aña, caminda ta trata e topico di cuido y tratamento di herida. Cada bes tin desaroyo nobo pa trata herida y ta bon pa tene esnan cu ta atende e simposio sea ta dokter, nurse y tur cu ta trata cu herida bon informa.

Locual cu a resalta durante e dos dianan aki ta cu tin hopi cosnan nobo, cu actualmente ta den uzo caba na HOH. Actualmente nos ta den proceso pa trece “Hyperbaric Oxigen therapy” pa Aruba, cu tambe tabata un topico durante e simposio.

Por ultimo, dokter Yuri Casseres a gradici e team completo di Wound Care cu a haci nan maximo esfuerso pa haci e Symposio aki un exito un biaha mas. Ademas a gradici e oradornan internacional y local cu a acepta e invitacion. Sin duda, un gradicimento special na HOH cu semper ta sostene e tremendo iniciativa akiy na e diferente sponsornan cu a haci e Island Wound Care Symposium posibel.