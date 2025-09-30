Aruba Airport Authority N.V.:Siman di Accion SDG 2025 [🇦🇼🇺🇸🇪🇸]  

Oranjestad — Aruba Airport Authority N.V. (AAA) orguyosamente a organisa diferente actividad pa sigui promove y contribui na e Metanan di Desaroyo Sostenibel Global (SDG) di Nacionnan Uni (UN) durante un Siman di Accion 2025. E aña aki, e Siman di Accion di Metanan di Desaroyo Sostenibel di AAA a tuma luga for di 22 te cu 25 di september 2025 y tabata basa riba e tema di e aña aki; Partnerships for Sustainable Development and Climate Solutions, cu un enfoke special riba e Environmental Management System (EMS) nobo di aeropuerto y introduccion di un Sustainable Waste Management na aeropuerto di Aruba.
E strategia ambiental y sistema di maneho ambiental nobo di AUA Airport ta encera 6 pilar y ta destaca e compromiso pa continuamente reduci su impactonan ambiental, baha polucion y desperdicio, proteha medio ambiente y mehora nos eficiencia ambiental den y rond di aeropuerto.
Como cu maneho di desperdicio ta un di e aereanan di enfoke pa aeropuerto, a tene diferente sesion di conscientisacion y training pa e empleadonan di AAA y tambe pa henter e comunidad di aeropuerto pa e proximo introduccion di e bakinan di separacion di desperdicio den henter e terminal di aeropuerto.
Ademas a tene sesionnan adicional door di UNESCO School Aruba – Prinses Amalia Basisschool resaltando nan esfuerso den reciclahe di desperdicio, educando e alumnonan pa tambe duna bek na comunidad. Living Soil Aruba a destaca e importancia di Syntropic Agriculture, un metodo uza pa cultiva cuminda, restaura ecosistema y yuda e comunidadnan pa reconecta cu naturalesa.
E empleadonan di AAA tambe por a yuda Living Soil boluntariamente na dos scol den oranan di mainta dunando bek na comunidad. AAA lo sigui promove y contribui na e SDGnan di Nacionnan Uni a traves di proyectonan y actividadnan cu proposito cu ta beneficia e comunidad y e comunidad di aeropuerto.
E Siman di SDG di e aña aki a destaca e compromiso di aeropuerto pa reduci nos impacto ambiental y pa involucra, curasha y promove practicanan sostenibel pa medio di colaboracion cu e stakeholdernan clave y henter e comunidad di aeropuerto.
Tocante Aeropuerto di Aruba
AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe, cu mas di 24 diferente aerolinea operando na Aruba contribuyendo na mas cu 3.2 miyon pasahero pa aña y brindando servicio aereo na 31 pais y 45 destinacion non-stop rond mundo. Di e mercadonan cu AUA Airport ta brinda servicio na dje, 75% ta di Merca y Canada, 17% ta di Latino America, 4% ta di Europa y 4% ta di Caribe Hulandes. AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na un economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA Airport su aspiracion ta pa converti den un di e aeropuertonan mas sostenibel, sigur y prepara pa futuro den e region di Latino America y Caribe, brindando un espacio laboral confiabel, cu e instalacionnan moderno y ademas cu un excelente servicio n’e cliente p’asina por refleha e hospitalidad di Aruba, contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba.
Haya sa mas di loke ta sosode na AUA Airport door di bishita www.airportaruba.com y conecta cu AUA Airport riba Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport, TikTok.com/@arubaairport y Linkedin.com/ArubaAirport.
Fecha: 30 di September, 2025
Aruba Airport Authority N.V.: SDG Action Week 2025
ORANJESTAD – Aruba Airport Authority N.V. (AAA) proudly organized different activities to continue promoting and contributing to United Nations’ (UN) Global Sustainable Development Goals (SDG) during Action Week 2025.
This year, AAA’s Sustainable Development Goals (SDGs) Action Week 2025 took place from September 22 – September 25, 2025, and was based on this year’s theme Partnerships for Accelerating Sustainable Development and Climate Solutions, with a special focus on the Airport’s new Environmental Management System (EMS) and introduction to Sustainable Waste Management at AUA Airport.
AUA Airport’s new Environmental Policy and Environmental Management System encompasses 6 pillars and highlights its commitment to continuously reducing its environmental impacts, lowering pollution and waste, protecting the environment and improving our environmental efficiency in and around the airport. As Waste Management is one of the focus areas for the airport, multiple awareness, and training sessions were held for AAA’s employees as well as the entire Airport community for the upcoming introduction of waste separation bins throughout the airport terminal. Additional sessions were also held by UNESCO School Aruba – Prinses Amalia Basisschool highlighting their efforts in recycling waste, educating their students to also give back to the community. Living Soil Aruba highlighted the importance of Syntropic Agriculture, a method used to grow food, restore ecosystems, and help communities reconnect with nature. AAA employees were also able to volunteer with Living Soil at two schools in the morning hours giving back to the community.
AAA will continue to promote and contribute to UN’s SDGs through purposeful projects and activities that benefit the local and airport community. This year’s SDG Week highlighted the airport’s commitment towards reducing our environmental impact and to engage, encourage, and promote sustainable practices through collaboration with its key stakeholders, third parties, and the entire airport community.
About AUA Airport
AUA Airport is one of the busiest airports in the Caribbean region, with 22 different airlines operating into Aruba contributing to processing over 2.5 million passengers per year and providing air service to 22 cities and 34 non-stop destinations worldwide. AUA Airport’s markets served comprise of 76% from the United States & Canada, 13% from Latin America, 6% from Europe, and 6% from Dutch Caribbean, year to date, May 2023. AUA Airport atributes this to the island’s stable economic and political climate, hospitable and multilingual population, and safe environment. AUA Airport’s aspiration is to become one of the most Sustainable, Safe, and Future Proof airports of the Latin America & Caribbean region, providing a trusted workplace, modern airport facilities and excellent customer service which reflects Aruban hospitality, contributing to a prosperous future for Aruba.
Learn more about what’s happening at AUA Airport by visiting www.airportaruba.com and connect with AUA Airport on Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/ and Linkedin.com/ArubaAirport.
Date: September 30, 2025
Autoridad Aeroportuaria de Aruba N.V.:Semana de Acción de los ODS 2025
ORANJESTAD – La Autoridad Aeroportuaria de Aruba N.V. (AAA) se enorgullece de haber organizado diferentes actividades para seguir promoviendo y contribuyendo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas (ONU) durante la Semana de Acción 2025.
Este año, la Semana de Acción 2025 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la AAA se celebró del 22 al 25 de septiembre de 2025 y se basó en el tema de este año, “Alianzas para acelerar el desarrollo sostenible y las soluciones climáticas”, con especial atención al nuevo Sistema de Gestión Ambiental (SGA) del aeropuerto y la introducción de la gestión sostenible de residuos en el aeropuerto AUA.
La nueva Política Medioambiental y el Sistema de Gestión Medioambiental del Aeropuerto AUA abarcan seis pilares y destacan su compromiso con la reducción continua de su impacto medioambiental, la disminución de la contaminación y los residuos, la protección del medio ambiente y la mejora de nuestra eficiencia medioambiental dentro y alrededor del aeropuerto.
Dado que la gestión de residuos es una de las áreas prioritarias del aeropuerto, se llevaron a cabo múltiples sesiones de sensibilización y formación para los empleados de AAA, así como para toda la comunidad aeroportuaria, con vistas a la próxima introducción de contenedores de separación de residuos en toda la terminal del aeropuerto.
La Escuela UNESCO de Aruba – Prinses Amalia Basisschool también organizó sesiones adicionales en las que destacó sus esfuerzos en el reciclaje de residuos y la educación de sus alumnos para que también contribuyan a la comunidad. Living Soil Aruba destacó la importancia de la agricultura sintrópica, un método utilizado para cultivar alimentos, restaurar ecosistemas y ayudar a las comunidades a reconectarse con la naturaleza. Los empleados de AAA también pudieron colaborar como voluntarios con Living Soil en dos escuelas durante las horas de la mañana, contribuyendo así a la comunidad.
AAA seguirá promoviendo y contribuyendo a los ODS de las Naciones Unidas a través de proyectos y actividades con un propósito definido que beneficien a la comunidad local y aeroportuaria. La Semana de los ODS de este año puso de relieve el compromiso del aeropuerto con la reducción de nuestro impacto medioambiental y con la participación, el fomento y la promoción de prácticas sostenibles a través de la colaboración con sus principales partes interesadas, terceros y toda la comunidad aeroportuaria.
Acerca del Aeropuerto de Aruba (AUA)
El Aeropuerto AUA es uno de los aeropuertos con mayor tráfico de la región del Caribe, con más de 24 aerolíneas que operan en Aruba, lo que contribuye a procesar más de 3.2 millones de pasajeros al año y ofrece servicio aéreo a 31 ciudades y 45 destinos directos en todo el mundo. El 75 % de los mercados atendidos por el Aeropuerto AUA provienen de Estados Unidos y Canadá, el 17 % de Latinoamérica, el 4 % de Europa y el 4 % del Caribe Neerlandés. El Aeropuerto AUA atribuye esto al estable clima económico y político de la isla, su población hospitalaria y multilingüe, y su entorno seguro. El Aeropuerto AUA aspira a convertirse en uno de los aeropuertos más sostenibles, seguros y con visión de futuro de Latinoamérica y el Caribe, ofreciendo un lugar de trabajo confiable, modernas instalaciones aeroportuarias y un excelente servicio al cliente que refleje la hospitalidad arubeña, contribuyendo así a un futuro próspero para Aruba.
Para más información sobre las novedades del Aeropuerto AUA, visite www.airportaruba.com y conéctese con el Aeropuerto AUA en Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/, TikTok.com/@arubaairport y Linkedin.com/ArubaAirport.
Fecha: 30 de septiembre de 2025