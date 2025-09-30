Capacity Building Training Fase II ta sigui cu tayer di Planificacion Deportivo

Ayera nochi na MFA Noord a continua cu e curso di “Capacity Building Training” Fase II unda cu despues di a termina e parti di “Marketing & Communications” ta pasa pa Planificacion Strategico Deportivo, unda Directora Tecnico di COA Monica Fajardo a prepara un tayer interactivo pa tur federacion miembro presente. Durante e prome dia di tayer, a splica e importancia di tin un planificacion strategico na nivel deportivo y ki tools por usa pa analisa e necesidadnan di cada federacion.
Manera costumber a mira un bon participacion di tur federacion miembro presente, unda a traha riba diferente ehercicio cu duna un idea concreto pa con traha na yega na un Planificacion Strategico Deportivo individualisa pa cada federacion. E tayer aki sigur lo sirbi den e proceso di cada federacion como e obhetivo final di fase II ta pa prepara un plan strategico general pa trece mehoracion na e nivel di maneho. #TEAMARU