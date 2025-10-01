Diamars anochi a drenta informe di cu un mucha muher di 22 aña a cay den su camber disloca su rudia y ta pidi ayudo na Turibana, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans a haya full e cas na lock y nan no por a drenta y a pidi ayudo di polis. Cu ayudo di polis nan a logra drenta atende e dama y a transporte pa hospital.
Dama di 22 aña a cay den camber disloca su rudia pero su so na cas y porta na lock
