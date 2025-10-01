Reflexión Diaranson 1 Oktober 2025.

Awe ta prome di Oktober, luna di flor y splendor.
Luna cu antes tabata berde berde cu hopi flor.
Secura ta mata hende y e calor insoportabel.
Cosnan a cambia na mundo.
Pesey nos ta gradici nos bon Dios cu nos tey y pa trese cosnan bunita pa nos tur atrobe.
Luna di gracia pa nos mustra nos hermandad bo generosidad.
Nos ta saboria nos dushi kofie y gosa di tur cos bunita cu tin.
Nos kier gradici nos Dios pa nos tey y disfruta di bida.
Nos mester nos bendicion y cu Sen̈or por skucha nos.
Cunuconan ta jora pa cuminsa cu plantación.
Stof ta domina tur cas.
Ban keda optimista y nos ta logra nos metanan.