Diaranson mainta a drenta informe di cu un dama di edad a cay for di un trapi di trabao y ta benta abao ta keha di dolor di lomba na Papaya, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans nan a atende e dama y a transporte pa hospital.
Dama di edad a cay for di trapi chikito y ta abao benta ta keha di dolor na lomba!
