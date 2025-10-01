 Posted in INCIDENTE

Dama di edad a cay for di trapi chikito y ta abao benta ta keha di dolor na lomba!

11:38  October 1, 2025  Leave a comment

Diaranson mainta a drenta informe di cu un dama di edad a cay for di un trapi di trabao y ta benta abao ta keha di dolor di lomba na Papaya, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans nan a atende e dama y a transporte pa hospital.

