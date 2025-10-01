Meta ta pa hende muher haci nan chekeo propio Stichting ABO cu campaña “MIRA NOS” cu enfoke riba cancer di pecho

Dia 1 di oktober a lanza un campaña cu ta hiba e nomber di “Mira Nos” durante un conferencia di prensa. Un campaña dedica na cancer di pecho, cu ta un iniciativa di Gilliany Oduber lansa den nomber di Stichting ABO (Aruba Bevolkingsonderzoek). “Mira Nos” ta un colaboracion na nivel nacional entre diferente partnernan cu e solo meta pa aumenta conscientisacion y stimula deteccion trempan entre hende muher bou di 45 aña cu ainda no ta cay den e grupo pa por participa na e screening preventivo via e programa di BOB.
Diagnostica na October 2024, Gilliany ta conta su experiencia manera un transformacion y ta mira su diagnostico di cancer di pecho como parti di un meta mas grandi. “Tur cos ta pasa pa un motibo, y mi a scoge pa haci di e situacion aki un proposito, asina Gilliany a conta. ”E campaña “Mira Nos” ta pidi comunidad di Aruba pa uni y empodera e hende muher pa tuma un accion y ta pro-activo den nan salud propio.
Desde 2015, Stichting ABO, anteriormente conoci como Stichting BOB Aruba, ta facilita screening preventivo pa e hende muher entre 45 cu 75 aña di edad. E programa di screening aki a yuda detecta cancer di pecho den hopi hende muher na Aruba, agregando calidad di bida. Cu e experencia di BOB a desaroya 2 programa di deteccion nobo: Programa BOCA pa screening di cancer na boca di matriz y programa CORESA cu ta screen cancer na tripa. Pa medio di e campaña “Mira Nos”, Fundacion ABO ta continua e mensahe principal di BOB. Deteccion trempan pa por salba bida, sra. Nanine Ponson, directora di Fundacion ABO a elabora.
Edadnan di mas hoben cu a wordo diagnostica cu cancer di pecho ultimo añanan ta 35 aña, 22 aña, 28 aña y te cu awe 1 di oktober pa aña 2025 e pashent di mas hoben tin solamente 22 aña. “Y pa nos na HOH esaki ta e motibo principal pa join e movemento y encurasha tur hende muhe bou di 45 aña pa haci nan chekeo propio. Alabes mi kier gradici di curason ful e team di Mamma di Aruba cu t’ey pe pashentnan for di momento cu nan wordo diagnostica cu cancer di pecho pa brinda nan e guia y fortalesa necesario, Charlaine Huntington, hefe di departamento di comunicacion di HOH cu orguyo a conclui.
Locual a cuminsa manera un mision personal, a crece den un colaboracion historico na unda Stichting ABO a uni pa e campaña “Mira Nos” partnernan: Horacio Oduber Hospital (HOH), Directie Volksgezondheid Aruba (DVG), Mary Joan Foundation, Koningin Wilhelmina Kankerfonds (KWF), ImSan Aruba, HAVA, WOW Aruba y Wind Creek Aruba.
Durante henter luna di october, fundacion ABO lo activa un mediatour cu caranan conoci cu ta conta nan storia y ta dedica nan mes na e lucha contra cancer di pecho na Aruba. Mi ta akinan no solamente manera un ex-pashent, sino cu un proposito claro” Gilliany a bisa. Na nomber di Fundacion ABO, nos ta haci un yamada na pueblo di Aruba pa sigui nos ariba medionan social unda nos lo comparti diferente storia tur dia pa Aruba por conoce mas di cerca pashent y ex-pashent, dokter, enfermera y hopi mas.
“Mira Nos” ta “e yamada” pa stimula chekeo propio y pa yama bo dokter di cas si bo ta sinti of mira cualkier cambio den bo pecho. E campaña ta invita tur hende uni den e “Feel Your Titties” challenge, pa reta bo amiga, bisiña, colega, ruman pa haci chekeo propio. Esnan cu participa den e challenge tin chens pa gana diferente premio. Sigui tur e partnernan riba medionan social pa bo keda up-to-date durante luna di oktober.