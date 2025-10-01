Registro Civil y Censo ta informa lo siguiente:

ORANJESTAD – Riba diahuebs dia 2 di october 2025 despues di 13:00’or nos partner di IT lo ta realisando trabounan importante riba e red di Censo. Esaki ta encera un transicion di hardware di e red nobo, cu ta necesario pa e continuacion di e servicio pa futuro.

For di 13:00’or en adelante e red di Censo temporalmente lo no ta disponible y no lo por duna servicio (digital) di Censo of HBK. Bo pasenshi y comprension ta altamente aprecia.

Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister informeert U hierbij het volgende:

ORANJESTAD – Op donderdag 2 oktober 2025 na 13:00 uur zal onze IT-partner, belangrijke werkzaamheden uitvoeren aan het DBSB-netwerk.

Dit betreft een overstap naar nieuwe netwerkhardware, die noodzakelijk is voor de continuïteit van de dienstverlening voor de toekomst.

Vanaf 13:00 uur zal het DBSB-netwerk tijdelijk niet bereikbaar zijn en kunnen hierdoor geen (digitale) diensten worden verleend vanuit DBSB en HBK’s gedurende de middag. Uw geduld en begrip worden zeer gewaardeerd.