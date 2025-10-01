[VIDEO] Chauffeur bao influencia a dal 2 dama canando banda di caminda na Solito

Diaranson anochi a drenta informe di un accidente cu hende herida na Solito, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata un accidente unda un chauffeur bao influencia coriendo un Nissan Skyline a bay dal 2 dama peaton canando banda di caminda y lomba pa e chauffeur cu a bay dal ambos. Debi na e impacto ambos dama a resulta herida. Ora cu polis a bay test e chauffeur ela surpasa e limite permiti. Polis mesora a detene. Na yegada di e prome ambulans nan a atende ambos dama y na yegada di e di 2 ambulans nan a transporta ambos pa hospital.