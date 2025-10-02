[VIDEO] Candela di mondi na Vigia Paradera tabata menasa casnan den vecindario

Diahuebs madruga a drenta informe di un candela di mondi na Vigia Paradera, mesora a dirigi tanto polis como bombero na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu un taxista na su regreso pa su cas despues di a duna su servicio na un cliente a observa un candela basta grandi patras di cas di su bisiña y a pasa man pa un slang y a cuminsa combati e candela. Pero polis a nota cu e vlamnan ta creciendo y e candela yegando mas cerca a pidi pa bomberonan yega cu mas urgencia. Na yegada di bomberonan cu nan slang cu mas potencia a logra domina e candela aki completamente.