CONTROL POLICIAL TA CONTINUA POLIS DI ORANJESTAD A PARTI 59 MULTA PA VELOCIDAD HALTO

Santa Cruz, ARUBA: Diamars den oranan di atardi y anochi polis di Oranjestad hunto cu polis Motorisa a tene un control na diferente puntonan strategico.
A enfoca e control riba velocidad halto den trafico. Na final di e anochi a reparti un total di 62 multa na e chauffernan.
E multanan ta como lo siguiente; 2 ta pa rijbewijs, 1 pa faha di seguridad y 59 pa velocidad halto.
Por spera mas di e controlnan aki durante dianan nos dilanti.
Un recordatorio pa bo tin bo documentonan na ordo y apelacion ta bay pa nos comunidad pa baha e velocidad den trafico. Nos ta boga pa un trafico sigur pa asina nos tur por yega cas serca nos sernan keri.