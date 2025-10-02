Un automobilista a manda un reclamo aden di cu un grupo di hulandesnan europeo ta core bicicleta den forma peligroso den oranan di madruga riba caminda. Su reclamo ta basa riba cu nan ta core strobando trafico di tal forma cu ta bira dificil pa pasa nan. Segun e automobilista nan ta core banda di otro cual ta prohibi. Su preocupacion ta cu dikon nan no ta usa e fietspadnan cu tin na Green Corridor of Linear park ? Pero NO nan ta core riba caminda di auto. Nan mester compronde cu nan no ta paga belasting pa core riba caminda!
1 thought on “[VIDEO] Reclamo di un automobilista encuanto e hulandesnan europeo coriendo bicicleta den oranan di madruga”
Nan NO por core riba pad paso nan ta racefiets. Ademas nan ta core asina paso sierto automobilstanan NO respeta bais. Ami mes a pasa un caso unda un autobus di Arubus a serami.