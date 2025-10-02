Reflexión Diahuebs 2 Oktober 2025

Awe nos ta habri dia cu ta bispo di fin di siman.
Nos kier gradici nos bon Dios pa ta cu nos semper unda cu nos bai.
Nos ta habri cu nos kopi kofie tambe gosando di otro bunita dia.
Nos ta previlegia di por mira nos dia ta habri cu tur su bunitesa y nos ta gosa enorme di e bida aki.
Semper corda cu nos tin un Dios cu ta nos creador y nos nunca mester lubide.
Ta asercando un vakantie pa nos hobennan y varios famia lo sali pa disfruta di nan vakantie.
Semper ta traha duro den cuminsamento di anja escolar pa despues cosnan sigi hopi mas facil y pa nos jega manera nos ta desea.