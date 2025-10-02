Persbericht in verband met TIP Report 2025

Op 29 september 2025 is het ‘Trafficking in Persons Report 2025’ (TIP Report) van het US State Departement uitgekomen, waarin een beoordeling wordt gegeven over de activiteiten van Aruba in het kader van de bestrijding van mensenhandel in het jaar 2024. In het TIP Report 2025 is aan Aruba wederom de beoordeling (ranking) van Tier 2 gegeven, waarmee wordt aangegeven dat de overheid nog niet voldoet aan de (door de US vastgestelde) minimale eisen voor de bestrijding van mensenhandel, maar dat in 2024 wel voldoende activiteiten zijn ontplooit waardoor er een verbetering van de aanpak van mensenhandel is bereikt.

Door de US State Departement wordt in het TIP Report 2025 aangegeven dat er in 2024 weer vervolging heeft plaatsgevonden voor mensenhandel, dat er meer slachtoffers zijn geïdentificeerd, dat er tijdelijke verblijfsvergunningen zijn afgegeven aan slachtoffers van mensenhandel en dat de bedenktijd voor het doen van aangifte werd uitgebreid van 14 naar 30 dagen. In 2024 werden daarnaast een groot aantal bewustwordings- en vaardigheidstrainingen verzorgd, werden de campagnes voor de jeugd voortgezet met voorlichting op scholen en werd de samenwerking tussen de lokale diensten en binnen het Koninkrijk verder vorm gegeven. Hiermee werd in 2024 uitvoering gegeven aan vijf (5) van de acht (8) aanbevelingen van het US State Departement.

Het US State Departement geeft tevens in het TIP Report 2025 aan dat er in 2024 opnieuw geen veroordeling voor mensenhandel heeft plaatsgevonden, dat relevante diensten en organisaties onvoldoende samenwerken en dat ambtenaren nog steeds mensenhandel en mensensmokkel met elkaar verwarren. Tevens is er naar mening van het US State Departement onvoldoende gedaan om het multifunctionele shelter voor de opvang van slachtoffers van mensenhandel vorm te geven. Aruba herkent zich voor een deel niet in deze conclusies en betreurt het dat hierdoor in het TIP Report 2025 een onnodig negatief beeld geschetst wordt over de aanpak van mensenhandel op Aruba.

In het TIP 2025 is bij het oordeel over de activiteiten van Aruba in 2024 opnieuw gebruik gemaakt van niet nader geïdentificeerde ‘experts’ en ‘observanten’. Deze personen en/of organisaties geven een persoonlijke en/of professionele mening over de aanpak van mensenhandel in Aruba, vaak negatief van karakter. Deze worden vervolgens door de US State Departement in het TIP Report meegenomen zonder deze informatie eerst aan de Arubaanse autoriteiten aan te bieden voor een reactie. Aruba heeft al meerdere keren aan de US State Departement aangegeven het niet eens te zijn met deze gang van zaken.

In samenwerking met lokale, regionale en internationale partners zal Aruba in 2025 de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel voortzetten. Hierbij zullen de in het TIP Report 2025 gegeven aanbevelingen worden meegenomen.

