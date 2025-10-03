Guarda Costa a intercepta 2 boto venezolano piscando den nos awanan territorial y a confisca e piscanan!

Riba diamars 30 di september, durante di nos patruya nan diario, personal di Wardacosta a tuma nota di dos boto for di Venezuela den nos awa nan teritorial. Ta trata di un total di 5 Venezolano sin e permiso nan necesario pa por pisca den nos awa nan.
Nan intencion no tabata pa yega tera.
Pa motibu di e infraccion di a drenta nos awa nan, a confisca tur instrumento di pesca incluyendo aproximadamente 400 kilo di pisca. E dos boto nan a bai bek Venezuela. E pisca nan a ser entrega na Fundacion Pa Nos Comunidad.