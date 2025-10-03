Reflexión Diabierna 3 Oktober 2025.

Awe riba un Diabierna fin di siman nos gratitud incondicional pa nos bon Dios.
Nos ta cuminsa nos dia cu nos sonrisa y animo gosando di nos kopi kofie y tur lo bunita y agradable cu nos bon Dios a regala nos.
Semper Tata ta na nos banda.
Nos mester confia den Sen̈or, e ta cuida nos semper.
Ora tin problema e ta juda nos.
Si tin peliger e ta proteha nos sigur !
Fieldad di Sen̈or ta pa semper, kiko nos enemigo purba hasi bo Sen̈or tey bo banda pa defende y protehabo.
Papia cu bo bon Dios, e tey semper pabo.