[VIDEO] Rescata bida tambe ta un tarea di Bomberonan, nan a rescata un baby pushi for di bao di un auto na Sabana Liber

Diabierna mainta a drenta informe si cu tin un pushi pega den e parti ataras di un vehiculo y un dama cu no tin un pushi como mascota pero su bisiña si tabata tin un pushi ta yora patras di su auto despues di un susto di su cacho den cura y a bati alarma na bombero. Labornan cu bomberonan ta eherce ta den nan record pa salba bida di cualkier ser viviente y di pushi tambe ta cay aden y a bay pa rescata e pushi aki cual tabata pega patras di un auto. E bomberonan a lucha pa saca e baby pushi aki for di bao di e auto pa asina e dama chauffeur por a bay trabao. Despues di basta luchamento cu huña y mordi e bombero a logra rescat’e!