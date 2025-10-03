Respaldo ta presenta: Let’s Sing for Mental Health  

Oranjestad, Aruba – Den cuadro di Dia Mundial di Salud Mental (10 di oktober), Respaldo ta sigui cu su tradicion di organisa eventonan pa conscientisa nos comunidad tocante e tema aki. E aña aki, Respaldo ta organisa un song festival titula: Let’s Sing for Mental Health.
Musica, y particularmente canto, tin hopi beneficio pa e bienestar mental:
- Reduccion di stress: Canto ta baha e nivel di cortisol (hormona di stress).
- Conexion social: Canta hunto ta fortalece e sentimiento di grupo.
- Auto-expresion: E ta duna e sentimiento di seguridad y expresa creatividad.
- Boost di Endorfina: Canto ta libera hormona di felicidad.
- Respiracion y enfoke: Canto ta exigi pa tin control di bo respiracion cual ta promove control y concentración y por ultimo ta yuda calma.
E evento aki lo tuma lugar diasabra 11 di oktober 2025 den Hilton Aruba Ballroom, cual porta lo habri 7:00 p.m. y e show mes ta cuminsa 8:00 p.m. Entrada ta AWG 25,- pa adulto y mucha, tickets ta obtenibel exclusivamente via Pay.aw.
Agradecimiento na sponsornan
Respaldo kier gradici su valioso sponsornan, pa nan apoyo y compromiso cu comunidad.
Secuencia di e participantenan
E siguiente participantenan lo ser acompaña pa e All Star Ban di Danny Koolman.
- Esher Heyliger – So Sick (Ne-yo)
- Lie-Sjenka Croes – Oh Happy Day (Edwin Hawkins),
- Yona Heyliger – I Who Have Nothing (Cynthia Erivo)
- Judith Croes – Nos tin cu separa (Magic Sound), representando S.A.B.A.
- Klark Lopez – In the Stars (Benson Boon)
- Roy Kelly – Ai Se Eu Te Pego (Michel Teló), representando Alhambra Casino
- Wesfalia Lopez – 200 Copas (Karol G), representando Respaldo
- Rudhny Dirksz – My Way (Frank Sinatra), representando Casa del Mar Beach Resort
- Josmaira Stein – Lo Pasado, Pasado (José José)
- Joanna Dirksz-Angela – Como la Flor (Selena), representando F.A.D.A.
- Keanu Wever – Caribbean Queen (Billy Ocean), representando Croon Caribe
- Rosana Croes – Con los años que me quedan (Gloria Estefan), representando POH
- Orsine Wanga & Michael Scharn – Nothing’s Gonna Stop Us Now (Starship)
- Robert Koolman – To Love Somebody (version di Nando Chirino), representando Openbare Ministerie
- Jennyfer Geerman – Wow’i Kariño (Izaline Calister), representando Openbare Ministerie
- Jerusha Donato – No me queda más (Selena)
- Jouline Croes – Confieso (Kany García)
- Myroukshilane Toms – No llega el olvido (Jenni Rivera)
- Maroeschka Cornelie – La Rebelión (Joe Arroyo), version di Colombianas Salsa All Star Band
- Al Arens – Piano Man (Billy Joel)
Respaldo ta gradici comunidad Arubano pa su apoyo continuo y ta invita tur hende pa sigui nan den e lucha pa mas conscientisacion di salud mental. Pa mas informacion, tips y update di e evento, sigui Respaldo riba Facebook y Respaldo Aruba riba Instagram.