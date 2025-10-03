A.T.A. a motiva y inspira talento local cu e Culinary Education Experience

Aruba Tourism Authority (A.T.A.) a organisa e iniciativa Culinary Education Experience cu a tuma luga di dia 22 te cu dia 25 di september. E iniciativa aki a hiba e meta pa inspira y motiva studiantenan di tres scolnan local den e mundo di gastronomia. Esaki ta un iniciativa cu ta forma parti di e Culinary Education Plan 2025, e acuerdo strategico entre A.T.A. SEPB y Colegio EPI, cual a ser firma riba 5 di augustus.

Otro iniciativanan ta inclui guest lectures y mas tayernan practico.

E scolnan participante tabata EPB Oranjestad, EPB San Nicolas y Colegio EPI. E programa a consisti di cuatro dia unda studiantenan a bishita varios miembro di e industria. Asina por a duna e studiantenan un bista real riba e industria gastronomico di Aruba.

Un di e experiencianan tabata e Fine Dining experience na Ever Restaurant, bou di direccion di chef renombra Ever de Peña. Aki, e studiantenan a siña di plating y creatividad culinario. Na T2Pan, bou di guia di experto Zaida Everon, e studiantenan a pone man na mansa preparando bolo, buscuchi y e famoso pan di sourdough. E tayer aki a duna nan un comprension mas profundo di e arte di panaderia artesanal.

Colegio EPI a bishita Bodegas Papiamento, caminda nan a haya e oportunidad pa traha nan propio juice, di caña cu nan mes a primi uzando un machine special. E studiantenan a siña con Bodegas Papiamento ta cultiva hopi di nan ingredientenan localmente. E scolnan di EPB a bishita Pepe Margo Distillery, caminda e studiantenan a siña tocante historia di e destileria y e proceso pa produci licor. Nan por a mira di cerca y compronde e importancia di calidad y tradicion den e produccion di un producto local.

Un otro experiencia tabata un bishita cerca Santa Rosa, caminda nan a haya un tour guia y a siña tocante mata, fruta y animalnan local. E parte aki a enfatisa e relacion entre agricultura local y tradicion culinario.

E Culinary Education Experience a sirbi como un plataforma pa inspiracion pero tambe un oportunidad pa networking. Hopi studiante a sali motiva y cu mas claridad riba nan futuro den e sector. Otro resultado di e experiencianan aki ta cu studiantenan a haya diferente idea y a conoce di cerca diferente negoshi caminda nan lo kier haci nan stage.

A.T.A. ta gradici tur colaborador, chef, educador y negoshi cu a contribui y a yuda haci e experiencia aki uno exitoso. Boso apoyo ta forma e futuro di talento culinario Arubano!