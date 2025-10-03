Aeropuerto di Aruba ta introduci Pet Relief Area pa e pasaheronan saliendo for di Aruba cu nan mascota [🇦🇼🇺🇸🇪🇸]

Oranjestad — Aruba Airport Authority N.V. (AAA) ta masha orguyoso pa anuncia e apertura oficial di tres Pet Relief Area nobo paden di Aeropuerto Internacional Reina Beatrix (AUA), diseña specíficamente pa e pasaheronan cu ta saliendo for di Aruba cu nan mascota. E facilidadnan aki ta ofrece un espacio limpi y conveniente pa e mascotanan di cas alivia nan mes prome cu nan subi avion, mehorando e experiencia di biahe pa e doñonan di mascota.
E facilidadnan di alivio di mascota ta situa:
- Cerca di e bañonan na Gate B
- Cerca di e bañonan na Gate 2
- Den e gang, net prome cu Gate 7 & 8
Cada area ta ekipa cu baki pa deshaci di sushi y facilidadnan pa hawa, y ta sigui un variedad di guia pa garantisa siguridad, limpiesa y cortesia pa tur biahero.
Pa celebra e ocasion aki, AAA a tene un ceremonia di corta cinta caminda AAA a haci un donacion special na Luna Foundation, un organisacion sin fin di lucro di Aruba cu ta dedica na mehora bida di e bestianan na Aruba. Luna Foundation ta traha pa medio di rehabilitacion, sterilisacion, educacion y sosten local, haciendo un impacto significante riba e bienestar di e bestianan di Aruba.
“Nos ta contento di por ofrece e facilidadnan nobo aki pa e doñonan di mascota cu ta biaha for di Aruba”, asina Jurgen Benschop, Chief Operating Officer na Aruba Airport Authority, a expresa. El a continua bisando cu: “Y nos ta igualmente orguyoso di por sostene Luna Foundation den nan mision pa cuida e bestianan di nos isla.”
Pa mas informacion tocante e facilidadnan di mascota na Aeropuerto di Aruba, bishita www.arubaairport.com
Tocante Aeropuerto di Aruba
AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe, cu mas di 24 diferente aerolinea operando na Aruba contribuyendo na mas cu 3.2 miyon pasahero pa aña y brindando servicio aereo na 31 pais y 45 destinacion non-stop rond mundo. Di e mercadonan cu AUA Airport ta brinda servicio na dje, 75% ta di Merca y Canada, 17% ta di Latino America, 4% ta di Europa y 4% ta di Caribe Hulandes. AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na un economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA Airport su aspiracion ta pa converti den un di e aeropuertonan mas sostenibel, sigur y prepara pa futuro den e region di Latino America y Caribe, brindando un espacio laboral confiabel, cu e instalacionnan moderno y ademas cu un excelente servicio n’e cliente p’asina por refleha e hospitalidad di Aruba, contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba.
Haya sa mas di loke ta sosode na AUA Airport door di bishita www.airportaruba.com y conecta cu AUA Airport riba Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport, TikTok.com/@arubaairport y Linkedin.com/ArubaAirport.
Fecha: 3 di October, 2025
Aruba Airport Launches Pet Relief Areas for Departing Passengers Traveling with Pets
Oranjestad, Aruba – Aruba Airport Authority N.V. (AAA) is proud to announce the official opening of three new Pet Relief Areas inside Aeropuerto Internacional Reina Beatrix (AUA), designed specifically for departing passengers traveling with pets. These facilities offer a clean and convenient space for pets to relieve themselves before boarding their flights, enhancing the travel experience for pet owners.
The pet relief stations are located:
- Near the restrooms at Gate B
- Near the restrooms at Gate 2
- Along the corridor right before Gates 7 & 8
Each area is equipped with waste disposal bins and rinsing facilities, and follows a set of clear guidelines to ensure safety, cleanliness, and courtesy for all travelers
To mark the occasion, AAA held a ribbon-cutting ceremony where AAA made a special donation to Luna Foundation, an Aruban non-profit organization dedicated to improving the lives of Aruba’s animals. Luna Foundation works through rehabilitation, sterilization, education, and local support, making a meaningful impact on the island’s animal welfare.
“We’re thrilled to offer these new amenities for pet owners traveling through Aruba,” said Jurgen Benschop, Chief Operating Officer, Aruba Airport Authority. “And we’re equally proud to support Luna Foundation in their mission to care for Aruba’s animals.”
For more information about Aruba Airport’s pet policies and facilities, please visit www.arubaairport.com
About AUA Airport
About AUA Airport AUA Airport is one of the busiest airports in the Caribbean region, with more than 24 different airlines operating into Aruba contributing to processing more than 3.2 million passengers per year and providing air service to 31 cities and 45 non-stop destinations worldwide. AUA Airport’s markets served comprise of 75% from the United States & Canada, 17% from Latin America, 4% from Europe, and 4% from Dutch Caribbean. AUA Airport attributes this to the island’s stable economic and political climate, hospitable and multilingual population, and safe environment. AUA Airport’s aspiration is to become one of the most Sustainable, Safe, and Future Proof airports of the Latin America & Caribbean region, providing a trusted workplace, modern airport facilities and excellent customer service which reflects Aruban hospitality, contributing to a prosperous future for Aruba.
Learn more about what’s happening at AUA Airport by visiting www.airportaruba.com and connect with AUA Airport on Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/, TikTok.com/@arubaairport and Linkedin.com/ArubaAirport.
Date: October 3, 2025
El Aeropuerto de Aruba inaugura áreas de descanso para mascotas para pasajeros que viajan con ellas
Oranjestad, Aruba – La Autoridad Aeroportuaria de Aruba N.V. (AAA) se enorgullece de anunciar la apertura oficial de tres nuevas Áreas de Descanso para Mascotas en el Aeropuerto Internacional Reina Beatrix (AUA), diseñadas específicamente para pasajeros que viajan con mascotas. Estas instalaciones ofrecen un espacio limpio y cómodo para que las mascotas hagan sus necesidades antes de abordar sus vuelos, mejorando así la experiencia de viaje de sus dueños.
Las estaciones de descanso para mascotas están ubicadas:
- Cerca de los baños en la Puerta B
- Cerca de los baños en la Puerta 2
- A lo largo del pasillo justo antes de las puertas 7 y 8
Cada área está equipada con contenedores de residuos e instalaciones de enjuague, y continua una serie de pautas claras para garantizar la seguridad, la limpieza y la cortesía para todos los viajeros. Para conmemorar la ocasión, AAA celebró una ceremonia de inauguración en la que realizó una donación especial a Luna Foundation, una organización sin ánimo de lucro de Aruba dedicada a mejorar la vida de los animales de la isla. Luna Foundation trabaja a través de la rehabilitación, la esterilización, la educación y el apoyo local, lo que tiene un impacto significativo en el bienestar animal de la isla.
“Estamos encantados de ofrecer estas nuevas comodidades a los propietarios de mascotas que viajan por Aruba”, dijo Jurgen Benschop, director de operaciones de la Autoridad Aeroportuaria de Aruba. “Y estamos igualmente orgullosos de apoyar a Luna Foundation en su misión de cuidar a los animales de Aruba”.
Para obtener más información sobre las políticas y las instalaciones para mascotas del aeropuerto de Aruba, visite www.arubaairport.com.
Acerca del Aeropuerto de Aruba (AUA)
El Aeropuerto AUA es uno de los aeropuertos con mayor tráfico de la región del Caribe, con más de 24 aerolíneas que operan en Aruba, lo que contribuye a procesar más de 3.2 millones de pasajeros al año y ofrece servicio aéreo a 31 ciudades y 45 destinos directos en todo el mundo. El 75 % de los mercados atendidos por el Aeropuerto AUA provienen de Estados Unidos y Canadá, el 17 % de Latinoamérica, el 4 % de Europa y el 4 % del Caribe Neerlandés. El Aeropuerto AUA atribuye esto al estable clima económico y político de la isla, su población hospitalaria y multilingüe, y su entorno seguro. El Aeropuerto AUA aspira a convertirse en uno de los aeropuertos más sostenibles, seguros y con visión de futuro de Latinoamérica y el Caribe, ofreciendo un lugar de trabajo confiable, modernas instalaciones aeroportuarias y un excelente servicio al cliente que refleje la hospitalidad arubeña, contribuyendo así a un futuro próspero para Aruba.
Para más información sobre las novedades del Aeropuerto AUA, visite www.airportaruba.com y conéctese con el Aeropuerto AUA en Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/, TikTok.com/@arubaairport y Linkedin.com/ArubaAirport.
Fecha: 3 de october de 2025