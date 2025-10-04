Helicopter di Guarda Costa a evacua un turista americano di 61 aña di for di un barco charter na Klein Curaçao pa tratamento medico urgente!

Diahuebs mainta, a drenta informe na e Centro di Operacionnan Maritimo di Guarda Costa ricibiendo un solicitud di un barco charter cerca di Klein Curaçao. Un turista abordo di e barco charter tabata tin mester di ser hiba cu urgencia pa hospital. E homber americano di 61 aña a bula for di e barco pa duik den lama y a lesiona su mes den e proceso. E centro a yama inmediatamente e dokter di CITRO pa ricibir conseho, cual a recomenda pa hiba e homber lo mas pronto posibel pa pa hospital pa ricibi tratamento medico. Guarda Costa a manda mesora e helicopter di guarda costa pa Klein Curaçao pa evacua e homber. Esaki a ser traslada den helicopter pa aeropuerto di Hato, unda un ambulans tabata warde. Guarda Costa ta desea e homber un pronto recuperacion.