Diasabra madruga a drenta informe un caso di agresion na Sero Patrishi, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu un persona a ser agredi pa un otro persona pero e agresor no tabata na e sitio. Na yegada di e ambulans nan a atende y a transporte pa hospital.
Polis y ambulans a bay Sero Patrishi pa un homber agredi
Diasabra madruga a drenta informe un caso di agresion na Sero Patrishi, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu un persona a ser agredi pa un otro persona pero e agresor no tabata na e sitio. Na yegada di e ambulans nan a atende y a transporte pa hospital.