[VIDEO] Dama chauffeur a perde control dal 3 biaha riba acera riba E.J.”Watty” Vos blvd. banda di CMart.

Diasabra madruga a drenta informe di un accidente cu hende herida riba E.J.”Watty” Vos blvd. banda di CMart, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compromde cu aki ta trata di un dama chauffeur cu lo a paga soño tras di stuur bay dal un biaha na e acera despues bay otro banda dal e blokinan te manda pida bloki otro banda di caminda bay otro banda dal palo di lus kibra heridando su mes y bay para bek meymey di caminda. Na yegada di e ambulans nan a atende e dama victima y a transporte pa hospital.