Chauffeur a perde control bay bolter pariba di cura di airport na Buenavista

Diasabra atardi a drenta informe di cu un accidente cu hende herida pariba di cura di airport na Buenavista,mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e chauffeur di un Nissan March a perde control na e birada pariba di cura di airport y a bolter bay cay pariba di caminda riba su dak. Debi na e boltermento e chauffeur a resulta herida, na yegada di e ambulans nan a atende e chauffeur levemente herida na e sitio mes.

